تونس ترد على اتهامها السماح باستخدام أحد مطاراتها للتدخل في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 28 أبريل 2020, 03:07 مساء
جنود من الجيش التونسي على الحدود التونسية - الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة الدفاع التونسية استعمال قوى أجنبية الأراضي التونسية منطلقا لعمليات عسكرية، في إشارة إلى تصريحات للناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، استخدام تركيا أحد المطارات التونسية للتدخل في ليبيا.

ووصفت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، ما روّجته مواقع إلكترونية في هذا الشأن بـ«الشائعات المغرضة» التي لا أساس لها من الصحة، مضيفة أنها «ادعاءات غير مسؤولة تحاول النيل من سيادة تونس وأمنها القومي».

وأشار البيان إلى أن تونس تمارس سيادتها المطلقة على كل أراضيها برا وبحرا وجوا، ولا تسمح لأي قوات أجنبية باستعمال أراضيها للقيام بعمليات عسكرية، وأن قواتها المسلحة المنتشرة على الحدود تضطلع بواجب الذود عن الوطن والمحافظة على سلامة ترابه.

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وكان المسماري اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بإرسال «الطائرات المحملة بالمرتزقة والأسلحة والدبابات العسكرية عن طريق مطار في تونس».

وسبق للمستشارة الإعلامية لرئيس الجمهورية التونسية، رشيدة النيفر، أن نفت في يناير الماضي، ما تم تداوله في وقت سابق عن طلب تركي من تونس إتاحة أراضيها للقوات التركية من أجل التدخل العسكري في ليبيا.

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