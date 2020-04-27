«تسييري سرت» يشكل وفدًا لبحث تأخر صرف الميزانية مع الثني

رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، (أرشيفية: الإنترنت)

قرر المجلس التسييري لبلدية سرت تشكيل وفد من المجلس وأعيان المدينة للقاء رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني؛ لبحث أزمة تأخر صرف الميزانية المالية لسرت، وشح السيولة النقدية بمصارفها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، أمس الأحد، الذي تناول أيضًا مشكلة نقص الإمكانات للجنة المكلفة مجابهة وباء فيروس «كورونا المستجد» في سرت، ونقص الأدوية وتأخر صرف التعويضات المالية لأصحاب المساكن المدمرة.

وتطرق المجتمعون إلى بعض المشكلات التى تواجه القطاعات والشركات الخدمية من نقص الإمكانات، خصوصًا تكدس القمامة، وتأخر صرف مرتبات العاملين بشركة خدمات النظافة في سرت لأكثر من سبعة أشهر.

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حضر الاجتماع رئيس جامعة سرت أحمد المحجوب، والكاتب العام للجامعة عبدالله امهلهل، ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعى لقبائل سرت ومدير مديرية الأمن بسرت العقيد ميمى لأمين، ومدير إدارة الدعم المركزى سرت العقيد محمد عمر، ومديرو القطاعات الخدمية، ومديروالشركات العامة والهيئات والاتحادات والنقابات الحرفية ومؤسسات المجتمع المدنى.