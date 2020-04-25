وصول جهاز PCR للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة بدعم من رجال الأعمال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أبريل 2020, 08:16 مساء
وصول جهاز PCR للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة, 25 إبريل 2020 (اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة)

سلمت لجنة منتسبي غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة اليوم السبت، جهاز PCR للمركز الوطني لمكافحة الأمراض مصراتة.

وبحسب اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، من المتوقع بدء العمل بالجهاز وتفعيله في غضون يومين، على أن يرسل المركز الوطني لجنة لمعاينة الجهاز وتدريب الطواقم الطبية لاستخدامه.

يذكر أن لجنة منتسبي الغرفة تشكلت عن طريق غرفة التجارة والصناعة والزراعة مصراتة، لجمع تبرعات رجال الأعمال في المدينة وتسخيرها لدعم مكافحة هذه الأزمة من معدات طبية وتوفير احتياجات المستشفيات ومراكز العزل ومراكز الكشف المبكر.

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