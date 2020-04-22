لجنة مكافحة «كورونا» بالحكومة الموقتة: حظر التجول في رمضان من 6 مساء إلى 6 صباحا

اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة خلال مؤتمر صحفي.18 مارس 2020، (بوابة الوسط)

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، اليوم الأربعاء، استمرار حظر التجول في شهر رمضان، لتبدأ من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا.

ووجهت اللجنة بمنع جميع النشاطات التجارية عدا الطبية، التي سبق استثناؤها بقرارات سابقة فقط، حسب كلمة الناطق الطبي باسم اللجنة أحمد الحاسي، في بث مباشر عبر صفحة وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك.

كما يستمر إغلاق المدارس والحضانات والجامعات والمساجد ومحال الحلاقة والمقاهي وقاعات الأفراح وغيرها، مع منع إقامة أي دوريات كرة قدم في الشوارع أو غيرها.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية استثناء المحلات الملابس و المولات، شرط تنفيذ الإجراءات الوقائية، ومنها التباعد، إضافة إلى ارتداء الكمامات.