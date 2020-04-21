تسليم مستشفى الشقيقة القروي مستلزمات طبية لمواجهة كورونا

تسليم مستلزمات طبية لمستشفى الشقيقة القروي لمواجهة فيروس كورونا، (الإنترنت)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء إنها سلمت مستشفى الشقيقة القروي مستلزمات طبية من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أن المواد المسلمة إلى المستشفى شملت مطهرات ومواد تعقيم، فضلا عن المواد المشغلة لوحدة غسيل الكلى بالمستشفى، حسب بيان للوزارة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا: «مكافحة الأمراض»: شفاء ثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا ولا إصابات جديدة

وأكد المستشفى في وقت سابق تنفيذ عدد من التجهيزات تحسبا لأي طارئ، منها أجهزة تنفس صناعي، عقب إعلان حالة الاستعداد القصوى إثر اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وشملت التجهيزات أيضا مجموعة من أسرة الإيواء وإعداد غرفة للعناية الفائقة، إضافة إلى مستلزمات الإسعاف والطوارئ، وتجهيز المختبر وتوفير أدوية متنوعة في صيدلية المستشفى.

وحتى الآن، وصل عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 51 حالة، بينهم حالة وفاة واحدة، و14 تماثلوا للشفاء وتحولت نتيجة فحوصهم من إيجابية إلى سلبية.