شركة الكهرباء تعلن دخول الوحدة الغازية السادسة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة

مقر الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول الوحدة الغازية السادسة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة بعد فتح صمام الغاز، وفق بيان مقتضب على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشركة، دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، بعد فتح صمام الغاز أيضا.

وكان مجهولون أغلقوا صمام الغاز الرئيسي المغذي لمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة، ما تسبب في خروج جميع وحدات التوليد العاملة بالمحطة، وفقدان أكثر من 800 ميغاوات، وحدوث عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.

شركة الكهرباء: دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة

وأشارت الشركة إلى أن يقظة العاملين بغرف التشغيل والتحكم حالت دون انهيار الشبكة كاملة خلال الفصل المفاجئ، خصوصا أن الشبكة تعاني من عجز كبير نتيجة قفل صمام خط الغاز بمنطقة سيدي السائح.

وعادت شركة الكهرباء وأعلنت فتح صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، مرجعة الفضل في ذلك إلى «المسؤولين وأبناء الوطن الخيرين في بلدية الزاوية»، كما أعلنت دخول الوحدتين الغازيتين الرابعة والخامسة بالمحطة للدورة المزدوجة.