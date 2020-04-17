الحاسي: لا إصابات جديدة بـ«كورونا» لليوم التاسع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 07:52 مساء
نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، عدم تسجيل أية إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، لليوم التاسع، سوى الإصابات الأربع المسجلة سابقًا.

وأكد الحاسي في الإيجاز الصحفي عن الوضع الوبائي في البلاد، اليوم الجمعة، أن الوضع الوبائي المحلي لا يزال جيدًا، وأن جميع نقاط الرصد مفعلة.

وقال الحاسي إن المعامل المخبرية للكشف عن فيروس «كورونا» سحبت عينات من 236 حالة ولم يتأكد سوى إصابة أربع منها بالفيروس منذ بداية تفشي «كورونا» في البلاد.

وبهذا الإعلان يستقر عدد الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، عند 49 إصابة بينها حالة وفاة لسيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا، فيما تماثل 11 شخصًا للشفاء.

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