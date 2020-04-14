بالفيديو: سيدات ليبيات عالقات في مصر يشكين من الإهمال ويطالبن بالسماح لهن بالعودة

مواطنين ليبيين أمام القنصلية الليبية بالأسكندرية. (الإنترنت)

اشتكت سيدات ليبيات عالقات بجمهورية مصر العربية من أنهن تعرضن لـ«معاملة سيئة والإهمال واللامبالاة من قبل السفارة الليبية»، مطالبات السلطات الليبية بتسهيل عودتهن إلى ليبيا مع التزامهن بالحجر الصحي.

وقالت إحدى هؤلاء النسوة في مقطع فيديو نشر على صفحات التواصل الاجتماعي: «حضرنا إلى السفارة لطلب المساعدة ولكن جرى طردنا وتعرضنا للسب والشتم واستدعاء الأمن المصري لطردنا».

وأضافت: «نحن عائلات لنا 3 أشهر ولا توجد لدينا أي إصابة بفيروس كورونا ونطالب بإعادتنا إلى ليبيا وإدخالنا حتى على مراحل ومجموعات، ومستعدات لوضعنا حتى لمدة شهر كامل في الحجر الصحي في ليبيا».

ولفتت السيدة الليبية إلى أن وجودهن في مصر هو لغرض العلاج ويرافقن مرضى يعانون «قصور عمل الكلى والسرطان الذين توقفوا عن علاجهم بالكيماوي، بالإضافة إلى مَن أجروا عمليات قلب مفتوح».