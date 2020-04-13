تعقيم إسطوانات غاز الطهي بمستودع الزاوية النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 05:45 مساء
عملية تعقيم أسطوانات غاز الطهي بمستودع الزاوية. (شركة البريقة لتسويق النفط)

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، تعقيم إسطوانات غاز الطهي بمجرد دخولها مستودع الزاوية النفطي حفاظًا على سلامة المستخدمين والمواطنين كإجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الشركة في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها تواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بناء على توجيهات منظمة الصحة العالمية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وكذلك متابعة المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة إدارة الشركة بخصوص التوعية والوقاية من الفيروس والتأكيد عليه من خلال البرنامج المعد والمخطط للتصدي لجائحة «كورونا».

وأوضحت شركة البريقة لتسويق النفط أن منسقية الصحة والسلامة المهنية بمستودع الزاوية النفطي تقوم بالمتابعة وبشكل دوري لأعمال التطهير والتعقيم لكافة مرافق المستودع التشغيلية والإدارية.

وأضافت أنها تقوم بتعقيم إسطوانات غاز الطهي بمجرد دخولها المستودع بالتعاون مع شركة العبور للخدمات حرصًا على سلامة المستخدمين والمواطنين باعتبار الإسطوانات كثيرة التداول بين المواطنين، وبالتالي يتم التعامل بشكل دوري للحفاظ على السلامة العامة ومواجهة الجائحة.

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