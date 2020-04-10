أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة في غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 11:45 صباحا
طقس مستقر، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية المناطق طقسا مستقرا، ومتوقع يوم الغد سقوط أمطار متفرقة على مناطق مناطق الشمال الغربي، خصوصا على مناطق الجبل الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الجمعة على مناطق الشمال بين 17 و23 درجة مئوية ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 25 و33.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الغربي، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة الشرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده
السماء صافية إلى قليل السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و33 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 21 و24 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي.. رجل الظل الذي لا يعادي أحدا
عربى
تسريبات عن اتفاق سعودي - روسي على خفض إنتاج النفط.. والأسعار تقفز 10%
اقتصاد
الصحافة في قلب العاصفة.. الإعلام الإلكتروني وتحديات أزمة «كورونا»
ثقافة وفن
العدد 228/229 من جريدة «الوسط»: عام جديد في عمر حرب العاصمة.. وحوار مع سفير ...
ليبيا
الحكومة الموقتة: لسنا طرفا في قطع المياه عن طرابلس
ليبيا
«أوكسفام»: نصف مليار شخص إضافي قد يصبحون تحت خط الفقر بسبب «كورونا»
اقتصاد
لليوم الثاني على التوالي.. الولايات المتحدة تسجل نحو ألفي وفاة بـ«كورونا»
دولى
محلل سياسي إيطالي: أزمة «كورونا» تجازف بتفجير قنبلة اجتماعية واقتصادية وسياسية ...
ليبيا
قناة الوسط | هذا المساء - الدكتور محمود جبريل، مناقبه ومواقفه
فيديو
السراج: وصلنا إلى طريق مسدود مع المصرف المركزي
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يخصِّص رقمًا ساخنًا للرد على استفسارات المواطنين بشأن «كورونا»
ليبيا
مدير عام «الصحة العالمية» يطالب بـ«عدم تسييس فيروس كورونا» بعد انتقادات ترامب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل الرجال هم الأسوأ حظا مع «كوفيد-19»؟