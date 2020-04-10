أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة في غالبية المناطق

طقس مستقر، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد غالبية المناطق طقسا مستقرا، ومتوقع يوم الغد سقوط أمطار متفرقة على مناطق مناطق الشمال الغربي، خصوصا على مناطق الجبل الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادر عن المركز الوطني للأرصاد تراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم الجمعة على مناطق الشمال بين 17 و23 درجة مئوية ، بينما تتراوح على مناطق الوسط والجنوب بين 25 و33.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجبل الغربي، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة الشرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى مساعد - الواحات - مراده

السماء صافية إلى قليل السحب، والرياح شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية تظهر بها بعض السحب العالية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و33 درجة مئوية.