شركة الكهرباء: فقد 500 ميغاوات جراء استمرار قفل صمام الغاز بمنطقة سيدي السائح

شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، فقد ما قيمته 500 ميغاوات من القدرات الإنتاجية المتاحة من الشبكة الكهربائية؛ نتيجة لاستمرار قفل صمام الغاز في منطقة سيدي السائح.

وأشارت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى لجوئها إلى طرح الأحمال اليدوي للمحافظة على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية.

وكانت الشركة أعلنت في وقت سابق حدوث عجز كبير في الطاقة الكهربائية بالمنطقة الغربية؛ جراء انخفاض حاد في ضغط الغاز الرئيسي المغذي محطة كهرباء الخمس، نتيجة قفل أحد الصمامات في منطقة سيدي السائح.