سرقة 4350 متر أسلاك كهرباء بمنطقة زليتن

سرقة أسلاك وكابلات الكهرباء. (أرشيفية: صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تلقت بلاغا عن سرقة 4350 متر أسلاك كهرباء بمنطقة زليتن من قبل «مجموعة من اللصوص المجرمين»، الذين اعتدوا على خط الطوالب من 30 التصنيع.

وكررت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها على «فيسبوك» مناشدتها بلدية زليتن والأجهزة الأمنية ضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى إظلام بعض الأحياء السكنية، مما يزيد من معاناة المواطن بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

يشار إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاعتداء على مكونات الشبكة العامة للكهرباء وسرقة أسلاك نقل التيار، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق وتكليف الشركة خسائر كبيرة.