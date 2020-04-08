تعقيم مقر وزارة الخارجية في طرابلس للوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 01:30 صباحا
جانب من أعمال تعقيم مقر وزارة الخارجية في طرابلس، 7 أبريل 2020. (خارجية الوفاق)

أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، الثلاثاء، تنفيذ الحملة التطوعية لشباب قرقارش أعمال تعقيم كاملة داخل أروقة ومكاتب الوزارة بالعاصمة طرابلس، وذلك ضمن إجراءات احترازية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت وزارة الخارجية أهمية الخطوة التي تأتي في إطار مجابهة الفيروس الخطير، مثمنة جهود شباب الحملة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي نفس السياق، أوضح القائمون على الحملة أن العمل سيطال عددًا من وزارات ومؤسسات الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس «كورونا»، لافتين إلى أنه يأتي في إطار حشد الجهود والتعاون مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض من أجل السيطرة على هذا الوباء.

جانب من أعمال تعقيم مقر وزارة الخارجية في طرابلس، 7 أبريل 2020. (خارجية الوفاق)
جانب من أعمال تعقيم مقر وزارة الخارجية في طرابلس، 7 أبريل 2020. (خارجية الوفاق)
جانب من أعمال تعقيم مقر وزارة الخارجية في طرابلس، 7 أبريل 2020. (خارجية الوفاق)
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