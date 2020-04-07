إرسال 30 طبيبا ليبيا إلى إيطاليا للمعاونة في مكافحة «كورونا»

محمد سيالة ووزير خارجية إيطاليا لويغي دي مايو في طرابلس، 17 ديسمبر 2019، (خارجية الوفاق)

وجه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الشكر إلى حكومة الوفاق والشعب الليبي؛ للمبادرة الطبية بإرسال نحو 30 طبيبا لتقديم العون إلى الأطقم الطبية الإيطالية في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين دي مايو ووزير الخارجية المفوض محمد سيالة، حيث بحث الطرفان الجهود المبذولة لمجابهة انتشار الوباء، وآخر تطورات هذا الأمر في إيطاليا، حسب بيان «خارجية الوفاق» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وأكد سيالة وقوف ليبيا مع إيطاليا حتى تجتاز هذه المحنة، منوها بالثقة في قدرة روما على تجاوز هذا الوباء.

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وأمس الإثنين، سجلت 636 حالة وفاة بالفيروس في إيطاليا، لتتجاوز الوفيات 17 ألف، كما فاق عدد المصابين أكثر من 120 ألفا، لتعد من أكثر خمس دول حول العالم تأثرا بالوباء.