«الرئاسي» يدين قصف المناطق السكنية في العاصمة وضواحيها

شعار حكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، القوات التابعة للقيادة العامة بارتكاب «جرائم يومية وبشكل ممنهج» ضد المناطق السكنية في العاصمة طرابلس وضواحيها، لافتًا إلى تعرض مناطق «مناطق بوسليم وحي الأندلس والسبيعة وسوق الجمعة لقصف، اليوم، تسبب في وقوع ضحايا من المدنيين وترويع السكان الآمنين».

ودان المجلس في بيان تلك «الجرائم»، وقال إن «قصف الأحياء السكنية والمنشآت المدنية يأتي بعد فشل (قوات القيادة العامة) في تحقيق أي تقدم على الأرض»، ونجاح قوات حكومة الوفاق والقوة المساندة في «إرغام» قوات القيادة العامة «على التراجع، وتحقيقها تقدما في مختلف المحاور».