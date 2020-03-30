صنع الله يعلن الإفراج عن موظفين بمؤسسة النفط مخطوفين منذ أكثر من سنة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 05:21 مساء

رحّب مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم بالإفراج عن اثنين من موظفي المؤسسة كانا مختطفين لمدة سنة و7 أشهر،وهما أشرف مسلم وفالنتين لورنتينو يوسكاسو. 

ولم توضح المؤسسة في بيان صدر اليوم الإثنين، عن ملابسات الإفراج، لكنها دعت أجهزة إنفاذ القانون المعنية إلى إجراء مزيد من التحقيقات في هذا الحادث بشكل عاجل، والكشف عن أسماء المسؤولين عن هذه الجريمة ومحاكمتهم، لضمان عدم حدوث عمليات اختطاف مرة أخرى في المستقبل.

وأعرب رئيس المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله في بيان عن سعادته برؤية  «هؤلاء الرجال في أمان وأنّ محنتهم في الأسر قد انتهت أخيراً»، مؤكدا أن سلامة الموظفين والعمال هي أولوية بالنسبة للمؤسسة.

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