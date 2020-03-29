النهر الصناعي يعلن انقطاع المياه عن طرابلس وباقي المدن غدا الإثنين

خريطة لمسارات النهر الصناعي. (أرشيفية: صفحة الجهاز على فيسبوك)

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة سهل الجفارة، عن انقطاع المياه عن مدينة طرابلس وباقي المدن غدا الإثنين، بسبب انقطاع الكهرباء عن حقل الآبار الشرقي اليوم مما أدى لتوقف الآبار عن العمل ومحطات الضخ.

وطمأن الجهاز في بيان اليوم، المواطنين بعودة الكهرباء للحقل خلال الساعات الراهنة، وبدء إعادة تشغيل آبار الحقل وضخ المياه بفضل جهود الكوادر الفنية المتواجدة بالحقول رغم كل الصعوبات اللوجيستية والأمنية، وأيضاً مخاطر إنتشار وباء الكورونا.

وتوقع عودة معدلات ضخ المياه المعتادة ورجوع المياه للمدن بعد غد الثلاثاء.