صعود جديد للدولار بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 01:49 مساء
أسعار العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولا في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

سجلت العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا في السوق الموازية ارتفاعًا مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد.

وصعد الدولار بفارق 5 قروش، مسجلاً 4.95 دينار مقابل 4.90 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع اليورو بفارق 3 قروش، بواقع 5.40 دينار اليوم مقارنة بـ5.37 دينار أمس، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 6 دنانير مقابل 5.95 دينار أمس.

وصعدت الليرة التركية إلى 0.77 دينار مقابل 0.76 دينار أمس، فيما ارتفع  الدينار التونسي بالفارق نفسه، مسجلًا 1.70 دينار ليبي مقابل 1.69 دينار أمس.

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