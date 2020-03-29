صعود جديد للدولار بالسوق الموازية

سجلت العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا في السوق الموازية ارتفاعًا مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد.
وصعد الدولار بفارق 5 قروش، مسجلاً 4.95 دينار مقابل 4.90 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وارتفع اليورو بفارق 3 قروش، بواقع 5.40 دينار اليوم مقارنة بـ5.37 دينار أمس، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 6 دنانير مقابل 5.95 دينار أمس.
وصعدت الليرة التركية إلى 0.77 دينار مقابل 0.76 دينار أمس، فيما ارتفع الدينار التونسي بالفارق نفسه، مسجلًا 1.70 دينار ليبي مقابل 1.69 دينار أمس.