عضوان بـ«الشيوخ» الأميركي يطالبان الأطراف الليبية بوقف فوري لإطلاق النار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 مارس 2020, 01:22 مساء
عضوا مجلس الشيوخ الأميركي كريس كونز وكريس مورفي. (أرشيفية: الإنترنت)

دعا عضوان في مجلس الشيوخ الأميركي  «الأطراف الليبية المتحاربة ومؤيديها الأجانب والمجتمع الدولي إلى تنفيذ فوري لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة»، وسط مخاوف من انتشار وباء «كورونا» في ليبيا

وقال عضوا الشيوخ الأميركي كريس كونز وكريس مورفي في بيان مشترك أمس السبت«مثل هذه الإجراءات ضرورية لتعزيز حل سلمي للصراع ومحاولة احتواء انتشار  (كوفيد 19)».

اقرأ أيضا: 4 أعضاء بالكونغرس الأميركي يتقدمون بمشروع قانون «تحقيق الاستقرار في ليبيا»

يشار إلى أن كونز وكورفي من بين 4 أعضاء الكونغرس الأميركي، تقدموا في أكتوبر الماضي بمشروع قانون «تحقيق الاستقرار في ليبيا» لتوضيح سياسة الولايات المتحدة تجاه ليبيا، ودفع حل دبلوماسي للنزاع في ليبيا، ودعم الشعب الليبي.

وقال عضوا الكونجرس «أكدت ليبيا أول حالة لها من (كورونا)، وهي مسألة وقت فقط قبل أن يدمر الفيروس العائلات في العاصمة الليبية التي مزقتها الحرب ، وتجمعات اللاجئين والمهاجرين».وأضاف « رغم تعهدات الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق الوطني باحترام وقف إطلاق النار الإنساني ، فإن القتال مستمر في ليبيا».

جاء صدور البيان قبل الإعلان عن إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» في ليبيا، ما يرفع حالات الإصابة المؤكدة إلى 3 حالات.

وعبر النائبان في البيان عن «إدانة العنف المستمر وانتهاكات الحكومات الأجنبية المتكررة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة. علاوة على ذلك»، وأضافا «نحن قلقان بشأن رفاهية أكثر من 48 ألأف لاجئ وطالب لجوء مسجل ، لن يتلقى الكثير منهم دعمًا من المنظمات الدولية التي توقف العديد من الأنشطة».

واحتدمت حدة الاشتباكات على عدد من المحاور بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق الأسبوع الماضي، رغم الدعوات الدولية لهدنة إنسانية تحسبا لانتشار فيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تدمير صاروخ بالستي في سماء الرياض اعترضته القوات السعودية
عربى
وفاة أول أميرة في العالم بفيروس «كورونا»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس «كورونا»
ليبيا
زبون سخي يمنح موظفي المطعم 10 آلاف دولار بقشيشا
منوعات
تشاد تصعد حربها ضد «بوكو حرام» بعد مقتل قرابة 100 جندي
دولى
تونس تكرّم أول طبيبة في المغرب العربي بطباعة عملة نقدية جديدة تحمل صورتها
دولى
خطأ «غير مقصود» يثير تعاطف الإيطاليين مع الرئيس ماتاريلا
منوعات
السفير الأميركي يوجه «رسالة مفتوحة» للقيادة السياسية والعسكرية والشعب في ليبيا
ليبيا
أميركا تسجل حصيلة قياسية بـ354 وفاة ونحو 18 ألف إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة
دولى
أميركا: نعارض تجدد القتال في طرابلس.. هذا وقت مكافحة «كورونا» لا العنف
ليبيا
وفاة الفنان الليبي عبدالرحمن قنيوة
ليبيا
«مارس».. شاهد على أبرز المواجهات لـ«فرسان المتوسط»
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيروس كورونا قد يصبح موسميا