بالصور.. الحكومة الموقتة تسلم 65 سيارة إسعاف لجهاز الإسعاف والطوارئ

تسليم 65 سيارة إسعاف لجهاز الإسعاف والطوارئ, 28 مارس 2020. (الحكومة الموقتة)

سلمت الحكومة الموقتة، 65 سيارة إسعاف بينها عشرة آليات عناية فائقة، كدفعة أولى لجهاز الإسعاف والطوارئ.

وبحسب بيان للحكومة اليوم، تأتي هذه الخطوة ضمن جهودها لمكافحة جائحة كورونا المستجد، بالإضافة إلى إجراءات أخرى تم الإعلان عليها مسبقا.

وأوضح البيان أن رئيس الحكومة عبد الله الثني، وجه بتوزيع هذه الآليات بكافة مدن ومناطق سيطرة الحكومة الموقتة، لاستخدامها ضمن خدمات «طبيبك في البيت» التي أطلقها الجهاز، وكذلك للمستشفيات الميدانية للحجر الطبي، ونقاط الاستجابة السريعة حالة ورود أي بلاغ.

وكانت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، قالت إن التزام المواطنين بالبقاء في منازلهم، خصوصا خلال الأسبوع الجاري، يجنب البلاد كارثة صحية، مع استمرار المخاوف من تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

ودعت الوزارة في بيان، اليوم السبت، جميع المواطنين والمقيمين والزوار إلى البقاء في بيوتهم قدر الإمكان وعدم السفر إلى مدن أخرى.

تسليم 65 سيارة إسعاف لجهاز الإسعاف والطوارئ, 28 مارس 2020. (الحكومة الموقتة)

تسليم 65 سيارة إسعاف لجهاز الإسعاف والطوارئ, 28 مارس 2020. (الحكومة الموقتة)

تسليم 65 سيارة إسعاف لجهاز الإسعاف والطوارئ, 28 مارس 2020. (الحكومة الموقتة)

تسليم 65 سيارة إسعاف لجهاز الإسعاف والطوارئ, 28 مارس 2020. (الحكومة الموقتة)

تسليم 65 سيارة إسعاف لجهاز الإسعاف والطوارئ, 28 مارس 2020. (الحكومة الموقتة)