تحذير من رياح قوية على الساحل من زوارة إلى طرابلس

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شمالية شرقية قوية تصل سرعتها اليوم السبت إلى 25 عقدة، على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

كما نبه المركز في بيان موجز اليوم، باحتمالية هبوب رياح جنوبية شرقية قوية تصل سرعتها صباح غد الأحد إلى 25 عقدة على ساحل بنغازي.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل على أغلب مناطق ليبيا اليوم السبت، وحدوث تقلبات جوية مساء غد الأحد على بعض المناطق.

وسيكون سبب التقلبات الجوية المتوقعة غدا هو منخفض جوي على مناطق غرب ليبيا، كما يرافق هذا المنخفض هبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مع سقوط أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة قد تصحبها سحب رعدية على بعض المناطق.