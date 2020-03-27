انطلاق أول برنامج تدريبي لتأهيل الفرق الطبية المشاركة في خدمة «طبيبك في بيتك»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 مارس 2020, 12:49 صباحا
انطلاق برنامج تدريبي لتأهيل الفرق الطبية المشاركة في خدمة «طبيبك في بيتك», 26 مارس 2020 (صحة الوفاق)

انطلقت الخميس، أعمال أول برنامج تدريبي وتثقيفي لتأهيل الفرق الطبية المشاركة في تقديم خدمة «طبيبك في بيتك» التي ستبدأ بعد غد الأحد في كل البلديات.

وأوضح الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، محمد هيثم عيسى، فإن الوزارة ستوفر الإمكانيات المطلوبة لعمل الفرق الطبية المشاركة، كوسائل النقل ومعدات الحماية ومواد التعقيم والتطهير ووسائل الاتصال والسيطرة والمستلزمات والمعدات الطبية، وفق بيان للوزارة أمس.

وأشار عيسى إلى أن الهدف من تنفيذ البرنامج التوعوي هو توحيد قنوات الاتصال والسياسات والإجراءات الخاصة بتقديم خدمة طبيبك في بيتـك، بالتنسيق بين وزارة الصحة وجهاز الطب العسكري ضمن تنفيذ الإجراءات الوقائية لخطة الاستجابة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ووفق البيان سيجري التنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات، لإنشاء مركز سيطرة وتخصيص أرقام هاتفية للتواصل مع المواطنين في كل بلدية.

وتهدف خدمة «طبيبك في بيتك»، إلى التواصل مع الحالات التي تعاني من ظهور أعراض تتعلق بأمراض الجهاز التنفسي، وتقديم الخدمات الطبية لها في المنازل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: أكثر من نصف مليون شخص حول العالم أصيبوا بفيروس «كورونا» المستجد ...
دولى
مجموعة العشرين تتعهد بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة فيروس ...
دولى
العدد 226/227 من جريدة «الوسط»: ليبيون بين سندان القصف ومطرقة «كورونا».. ...
ليبيا
كاركاتير خيري - الصحة والسلاح في ميزانيات الدول العربية
كاريكاتير
مجلس الشيوخ الأميركي يقر خطة بـ2000 مليار دولار لمواجهة تداعيات «كورونا»
دولى
«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
«المركزي» في طرابلس: أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى ...
ليبيا
موسكو تطالب أوروبا بتفويض أممي لحظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل الكولونيا تحمي من «كوفيد-19»؟