«خارجية الوفاق» تجدد دعوتها مجلس الأمن إلى اتخاذ «قرار لوقف العدوان على طرابلس» وتحذر من «كارثة إنسانية»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 09:18 مساء
وزير الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق، محمد سيالة، (أرشيفية: الإنترنت)

جددت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى «وقف العدوان على طرابلس».

وحذر وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، في رسالة إلى مجلس الأمن، من «وقوع كارثة إنسانية مع استمرار قصف الميليشيات المنشآت المدنية والإصلاحية».

ووفق بيان من الوزارة، طالب سيالة مجلس الأمن باتخاذ «القرار الضروري لوقف العدوان على طرابلس وحماية المدنيين العزل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي».

كما دعا سيالة في رسالة للمدعية العامة، باتخاذ «الإجراءات الضرورية للتحقيق في جرائم الحرب، وبذل الجهود للمطالبة بمعاقبة مرتكبيها أمام القضاء الدولي».

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