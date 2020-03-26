إطلاق 82 سجينا في طرابلس ضمن خطة الطوارئ لمكافحة «كورونا»

عدد من السجناء المطلقين في إطار خطة مكافحة فيروس كورونا، 25 مارس 2020، (الشرطة القضائية)

أعلن رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس، العميد عبدالغني الحاراتي، إطلاق 82 نزيلا من مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة (السجن) الرئيسي.

يأتي إطلاق هؤلاء النزلاء الموقوفين على ذمة قضايا ضمن إجراءات خطة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

ويسعى جهاز الشرطة القضائية إلى تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات، كما نوه البيان بإجراء فحوصات طبية على هؤلاء النزلاء عبر وحدة الرعاية الصحية بالمؤسسة.

وسبق أن اتخذ جهاز الشرطة القضائية قرارا بإطلاق 70 نزيلا من «الموقوفين على ذمة قضايا الحق العام مثل المخدرات والشرب وغيرها»، للسبب نفسه وهو تقليل الزحام بمؤسسات الإصلاح.