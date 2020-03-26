إطلاق 82 سجينا في طرابلس ضمن خطة الطوارئ لمكافحة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 09:35 صباحا
عدد من السجناء المطلقين في إطار خطة مكافحة فيروس كورونا، 25 مارس 2020، (الشرطة القضائية)

أعلن رئيس فرع جهاز الشرطة القضائية طرابلس، العميد عبدالغني الحاراتي، إطلاق 82 نزيلا من مؤسسة الإصلاح والتأهيل الجديدة (السجن) الرئيسي.

يأتي إطلاق هؤلاء النزلاء الموقوفين على ذمة قضايا ضمن إجراءات خطة الطوارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حسب بيان الجهاز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأربعاء.

ويسعى جهاز الشرطة القضائية إلى تخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات، كما نوه البيان بإجراء فحوصات طبية على هؤلاء النزلاء عبر وحدة الرعاية الصحية بالمؤسسة.

وسبق أن اتخذ جهاز الشرطة القضائية قرارا بإطلاق 70 نزيلا من «الموقوفين على ذمة قضايا الحق العام مثل المخدرات والشرب وغيرها»، للسبب نفسه وهو تقليل الزحام بمؤسسات الإصلاح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: ثلاثة مليارات شخص مطالبون بملازمة منازلهم تحسبا لـ«كوفيد-19»
دولى
«المركزي» في طرابلس: أذونات صرف مرتبات شهري يناير وفبراير منفذة ومحالة إلى ...
ليبيا
موسكو تطالب أوروبا بتفويض أممي لحظر الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
ريال مدريد في القمة المالية رغم حصار «كورونا»
رياضة عالمية
فيديو مترجم.. شاهد ماذا قالت سيدة إيطالية لدول الغرب بسبب أزمة فيروس «كورونا»
دولى
القصر الملكي البريطاني يعلن إصابة ولي العهد بفيروس «كورونا»
دولى
وفاة الكاتب المسرحي الأميركي تيرينس ماكنالي جراء فيروس كورونا
ثقافة وفن
أول اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن.. استمر 4 ساعات وناقش وضع دولة أفريقية
دولى
التوصل إلى خطة في أميركا بتريليوني دولار للتصدي لـ«كورونا»
دولى
الحبري يوضح أسباب تأخر صرف مرتبات الموظفين
ليبيا
«صحة الوفاق» تعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
«تقصي الأهلة»: الخميس أول أيام شهر شعبان
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أبسط طريقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد