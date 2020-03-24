«الطاقة التونسية» تقترح على الجزائر إنشاء محطة كهرباء موجهة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 مارس 2020, 11:05 مساء
محطة كهرباء جنوب طرابلس، 3 فبراير 2020، (شركة الكهرباء)

اقترحت وزارة الطاقة التونسية على نظيرتها الجزائرية إنشاء محطة كهرباء توجه إلى ليبيا كمرحلة أولى؛ لمواجهة فترات الذروة في الاستهلاك.

وبحث وزير الطاقة والمناجم التونسي، منجي مرزوق، في اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، مجال توثيق التعاون بين البلدين خصوصا في ظل الأزمة التي خلفها تفشي فيروس «كورونا» المستجد عالميًا وانعكاساتها على اقتصاد البلدين، وذلك حسب بيان لوزارة الطاقة التونسية.

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وتطرق الوزيران إلى التعاون في إنتاج وتوزيع الكهرباء بين تونس والجزائر والمغرب وليبيا لمواجهة فترات الذروة في الاستهلاك، وطرح مرزوق أفكارا لعدة مشاريع تتعلق بسبل تزويد ليبيا بالكهرباء، ومنها إنشاء محطة كهرباء كبيرة في الصخيرة تكون موجهة إلى ليبيا في مرحلة أولى.

يشار إلى أن اللجنة المغاربية للكهرباء تسعى إلى إطلاق الدراسات لإنشاء السوق المغاربية المندمجة للكهرباء، التي ستدخل حيز التنفيذ العام 2025. واجتمعت اللجنة في فبراير الماضي بحضور المديرين العامين لمؤسسات الكهرباء في المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا، بهدف مناقشة إنشاء محطات كهربائية مشتركة.

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