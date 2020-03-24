الحكومة الموقتة ترسل تجهيزات طبية إلى سبها بعد إطلاق نداء استغاثة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الثلاثاء 24 مارس 2020, 09:12 مساء
مؤتمر صحفي للجنة الأزمة لمكافحة فيروس «كورونا» بسبها, 24 مارس 2020 (بوابة الوسط)

قال نائب رئيس لجنة الأزمة لمكافحة فيروس «كورونا» بسبها، محمد أبو خزام، إن الحكومة الموقتة أرسلت بعضا من التجهيزات الطبية بعد إطلاق نداء استغاثة من الجنوب لمساعدة البلديات بأجهزة لمواجهة «كورونا»، لكنه لفت إلى أن هذه التجهيزات لا تشمل جهازا للكشف عن الفيروس.

وتابع أبو خزام، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن بلديات الجنوب تطالب المسؤولين بالدولة الليبية، الشعور بالمسؤولية تجاهها فى هذه المرحلة الحرجة.

وردا على سؤال «بوابة الوسط» وقناة «wtv»، حول ما إذا كان هناك تدابير خاصة بالمهاجرين غير الشرعيين، خصوصا أن المدينة تكتظ بهم، قال أبو خزام، إن اللجنة استدعت مسؤول الجالية الأفريقية في البلدية وطلبت منه حصر الأفارقة بالمدينة، تمهيدا لوضعهم في حجر صحي والاهتمام بهم.

وتابع أن مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين يعاني من نقص الإمكانات، مضيفا أن المكان ليس فيه إعاشة أو تجهيزات للنوم والعلاج، وهو ما يهدد حياة هؤلاء البشر في هذه الفترة العصيبة.

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