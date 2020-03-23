«المركزي» ببنغازي يوقف تداول العملات الورقية والمعدنية بالمصارف

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 مارس 2020, 05:40 مساء
مقر المصرف المركزي في البيضاء، (أرشيفية: الإنترنت)

طلب المصرف المركزي في بنغازي اليوم الإثنين من فروع المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية إيقاف صرف وقبول الإيداعات من العملات الورقية والمعدنية، كأحد الضوابط الاحترازية لعدم تفشي وباء «كورونا»

وقال مدير عام جناح الرقابة المصرفية ادريس الإحيمر في رسالة رسمية إلى مديري الفروع إن القرار يسري «اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، مع ضرورة العمل على تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني».

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وأوضح أن هذا القرار جاء بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم مع اللجنة العليا واللجنة الاستشارية الطبية لمواجهة أزمة فيروس «كورونا».

ويوم الأربعاء الماضي، أصدر المركزي في بنغازي تعليمات إلى المصارف التجارية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، منها تحديد مدة العمل اليومي بواقع ثلاث ساعات.

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