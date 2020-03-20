«صحة الوفاق»: وصول جهاز مخبري حديث لتشخيص حالات الاشتباه بفيروس «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 مارس 2020, 07:55 مساء
وصول جهاز مخبري حديث لتشخيص حالات الاشتباه بفيروس «كورونا». 20 مارس 2020 (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول جهاز مخبري حديث لتشخيص حالات الاشتباه بفيروس «كورونا» إلى طرابلس.

وأوضح مدير مكتب الوكيل العام، محمود بن محمود، في بيان اليوم، أن طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl» وصلت مطار معيتيقة الدولي اليوم، حاملةً على متنها جهاز PCR (جهاز مخبري يستخدم لتحليل الفيروسات وتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد)، أحد أحدث الأجهزة التي أنتجتها شركة Rotor-Gene Q مقدم من شركة «ألفا الطبية».

وبحسب بن محمود، فإن الجهاز وصل مع كامل ملحقاته وسيستخدم لرفع جاهزية مختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في إجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن الحالات التي يشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

فيما لفت بن محمود، لدور كل من رئيس جهاز الإسعاف الطائر الكابتن «فتحي ناجي»، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الخارجية، والقنصل الليبي المكلّف بتونس على جهودهم لتسهيل إجراءات وصول الجهاز إلى ليبيا.

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