بالصور: تعقيم شوارع طرابلس

تعقيم أحد شوارع العاصمة، 20 مارس 2020، (طرابلس المركز)

شهدت شوارع طرابلس، صباح اليوم الجمعة، حملة لتعقيمها بمادة الكلور من قبل فريق عمل النظافة ببلدية طرابلس المركز.

ويأتي هذا الإجراء ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس «كورونا»، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشرت البلدية صورة إعلان يدعو المواطنين كي يلزموا بيوتهم من أجل الوقاية من الفيروس، مثمنة مبادرة الأهالي في هذا الشأن.

وكانت البلدية نفت صحة الأنباء المتداولة بشأن تسجيل حالة مصابة بالفيروس، داعية أهالي العاصمة إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة إليهم، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وإلى الآن لم تسجل أي حالات إصابة بالفيروس، كما أن جهة الإعلان الرسمية هي مركز مكافحة الأمراض، وقد اشتبه في عدة حالات خلال الفترة الماضية لكنها جميعا جاءت سلبية.

تجهيز السيارة بمادة التعقيم

الفريق المشارك في حملة التعقيم

لافتة لتوعية المواطنين بأن يلزموا بيوتهم