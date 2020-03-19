القنصلية الليبية توزع مواد تعقيم وأدوية على معتمرين عالقين بأحد فنادق جدة

مجموعة من المعتمرين الليبيين العالقين بأحد فنادق جدة. (لجنة أزمة فيروس كورونا)

وزعت القنصلية الليبية العامة في جدة بالمملكة العربية السعودية مواد تعقيم وتطهير وقفازات وبعض الأدوية للأمراض المزمنة لمجموعة من المعتمرين الليبيين العالقين بأحد فنادق المدينة، وفق ما نشرته «لجنة أزمة فيروس كورونا» عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الخميس.

وقالت القنصلية الليبية العامة في جدة إن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس المجلس الرئاسي، وبناء على قرار وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق رقم (186) لسنة 2020 بشأن متابعة أوضاع الجاليات الليبية والعالقين بالخارج لمتابعة تطورات فيروس (كورونا) وتقديم كافة التسهيلات اللازمة ومد يد العون لهم.

وأوضحت أن اللجنة المشكلة بالقنصلية الليبية العامة بجدة «قامت بزيارة لمجموعة المعتمرين العالقين بأحد الفنادق بمدينة جدة لمعرفة مشاكلهم والعمل على تقديم المساعدات الطبية والإنسانية التي تحتاجها، والوقوف على أي مشاكل أخرى».

وأكدت القنصلية أن اللجنة وزعت خلال هذه الزيارة «مواد التعقيم الضرورية والكمامات ومواد التظهير والقفازات وبعض الأدوية للأمراض المزمنه التي» يحتاجها المعتمرون الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم وامتنانهم للقنصلية العامة الليبية بجدة وكافة الموظفين على سرعة التجاوب مع متطلباتهم.