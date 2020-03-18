«داخلية الموقتة» تقرر حظر التجول 12 ساعة

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

قرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأربعاء، «حظر التجول حظراً تاماً من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً»، ضمن إجراءات احترازية لفيروس «كورونا».

واستثنى القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، «سيارات الإسعاف، وسيارات الأفراد المكلفين بتنفيذ القرار»، حسب الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

من جهته، أصدر مدير أمن بنـغــازي العميد عادل عبدالعزيز تعليمات عاجله لكافة مراكز الشرطة والأقسام الضبطيه بحظر التجول حظرا تاماً تنفيذا لقرار الوزير الذي يحمل رقم (334) لسنة 2020.

ويوم الإثنين، قرر وزير الداخلية في الحكومة الموقتة تعليق حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا بدءا من غد الخميس.