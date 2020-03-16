«خارجية الوفاق»: لم نسجل إصابات بـ«كورونا» بين الليبيين في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 مارس 2020, 02:30 مساء
مقر وزارة الخارجية في حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد وكيل الشؤون الفنية بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمود التليسي، عدم تسجيل البعثات الدبلوماسية أي حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد وسط الليبيين في الخارج.

وجاء هذا الإعلان بعد التواصل المباشر والمستمر مع رؤساء البعثات الدبلوماسية واللجان المشكلة داخل هذه البعثات لمتابعة أوضاع المواطنين وتطورات الأوضاع داخل البلدان التي أعلن تفشي الفيروس بها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

واطلع التليسي على الخطوات المتخذة من البعثات، والآليات المتبعة لضمان وصول المساعدات الطبية اللازمة لمن يحتاجها.

يذكر أن وزارة الخارجية شكلت لجنة أزمة لمتابعة تطورات تفشي الفيروس، واتخاذ الإجراءات اللازمة برئاسة التليسي ووكيل الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة حمزة العوكلي.

وأمس الأحد، اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع عدد من مسؤولي الحكومة لبحث كيفية مواجهة فيروس «كورونا»، إذ اعتمدت الخطة المعدة سلفا للتصدي للفيروس، وتشمل: تخصيص أماكن للعزل والحجر الصحي بمختلف المناطق، إضافة للمتابعة الدقيقة للمستجدات محليا ودوليا، كما قال المكتب الإعلامي للمجلس إن الاجتماع انتهى إلى جملة من النتائج ستعلن لاحقا.

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