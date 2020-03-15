مستشفى «ابن سينا» ينفي الاشتباه بإصابة بـ«كورونا» في سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 مارس 2020, 02:23 مساء
من عمليات تجهيز قسم العزل بمستشفى ابن سينا بسرت. (بلدية سرت)

نفى مستشفى «ابن سينا» التعليمي بسرت، اليوم الأحد، ما تداولته إحدى صفحات التواصل الاجتماعي حول وجود حالة اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا».

ووصف الدكتور علي الزرقاء مدير عام المستشفى هذه الأخبار بأنها «كاذبة ولا أساس لها من الصحة تمامًا»، مضيفًا: «لا توجد أية حالة اشتباه بمدينة سرت، والمدينة خالية من هذا المرض». وأشار إلى «إجراء عمليات التعقيم بالكامل للمستشقى، وهو ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا»، وفي هذه الأثناء تفقد الزرقاء الاستعدادات لافتتاح قسم العزل بالمستشفى وما يحتاجه من تجهيزات.

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ولم تسجل ليبيا حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»، فيما اتخذت حكومتا الوفاق والموقتة إجراءات احترازية للحيلولة دون تفشي الوباء. لكن مؤشر أمن الصحة العالمي، الذي اعتمدته جامعة «جونز هوبكينز» الأميركية، أدرج ليبيا ضمن الدول الأقل جاهزية لمواجهة الأوبئة والحد من انتشارها، ومن بينها فيروس «كورونا» المستجد «كوفييد 19» الذي زحف إلى جيرانها.

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