بالصور.. مهرجان يوم الزي الليبي الوطني في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | السبت 14 مارس 2020, 06:03 مساء

أقيمت أمس الجمعة، أمام المدينة القديمة بمنطقة الجديد بسبها فعاليات مهرجان يوم الزي الليبي الوطني، فى حُلته السادسة، تحت إشراف جمعية البيت الأصيل وشركة السعفة للصناعات التقليدية.

وبدأ الحفل بانطلاق مجموعة من الرجال والنساء والأطفال يرتدون الزي الشعبي، بصحبة الفرسان على صهوة جيادهم من أمام جمعية البيت الأصيل ومكتبة اليونيسكو، مرورًا بشارع جمال عبدالناصر وشارع الذهب، حتى وصلوا إلى المدينة القديمة والتي التحم فيها العارضين مع سكان المدينة.

وقال عضو جمعية «بيت الأصيل»، إبراهيم الغناي، إحدى الجمعيات المنظمة والمشرفة على المهرجان إلى «بوابة الوسط»، إن «الهدف من هذا اليوم هو إرسال رسالة سلام إلى كل الليبيين بأننا شعب واحد وزينا واحد وتقاليدنا واحدة»، مضيفا أن الاحتفال بهذا اليوم يدل على أصالة الشعب الليبي ولديه موروث ثقافي واحد، رغم اختلاف الساسة في هذه المرحلة، وهذه رسالة لهم بأن ما تفرقه السياسة تجمعه التقاليد والموروث الثقافي المتجذر منذ القدم و ان انطباع الناس كان ممتاز.

وأضاف عضو جمعية ليبيا الأصالة للتراث حسن الطاهر، إلى «بوابة الوسط» على الليبيين الاعتزاز بهذا اليوم الذي يعبر عن أصالتهم من خلال الزي الليبي المتنوع وضرورة إبراز والاحتفال به، بعد ان أصبح الشباب الليبي يتجه البعض منهم إلى ارتداء ازياء أخرى من دول اجنبية و هذا يهدد الزي الليبي المتنوع ولابد من حق الشباب على ارتدائه في كل المناسبات الدينية والاجتماعية من أجل المحافظة عليه وغرزه في نفوس الأطفال.

واختتم احتفال اليوم الوطني للزي بعرض للفرق الشعبية من سبها وغات أمام باب المدينة القديمة بالجديد، وتغنت النسوة ببعض الأغنيات الشعبية القديمة مثل «سالم يا سالم طولت الغيبة والتي أدخلت البهجة و السرور على الحضور».

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