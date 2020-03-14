«داخلية الموقتة»: إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا لحجر صحي مدته أسبوعان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 مارس 2020, 01:30 مساء
الكشف على مواطن في منفذ خاضع لإشراف وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة. (الإنترنت).

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة إخضاع جميع القادمين إلى ليبيا من مختلف الجنسيات إلى حجر صحي لمدة أسبوعين، حتى يتم التحقق من عدم إصابتهم بفيروس «كورونا».

وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن هذا القرار جاء ضمن تعليمات الوزير، إبراهيم بوشناف، إلى الإدارة العامة لأمن المنافذ، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف أيضا على المواطنين الليبيين العائدين من الخارج بواسطة أجهزة الكشف التي أعدتها وزارة الصحة في المنافذ، وإخضاع من يشتبه في إصابته لحجر صحي.

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كان وزير الصحة في الحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، وجه تعليمات برفع درجة التأهب القصوى لتوفير الدعم اللوجيستي وتطوير نظم الطوارئ بأقسام العزل الطبي وتزويدها بأجهزة التنفس الصناعي وتشغيلها، تحسبا لأي طارئ، تزامنا مع الإجراءات للوقاية من فيروس «كورونا».

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