رئيسة دعم المرأة بـ«الرئاسي» تدعو لتخصيص يوم وطني للمرأة الليبية

رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الدكتورة ليلى اللافي. (أرشيفية: الإنترنت).,

دعت رئيسة وحدة دعم وتمكين المرأة بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الدكتورة ليلى اللافي، إلى العمل على تقديم مقترح بشأن تخصيص يوم وطني للمرأة الليبية، معتبرة أن ذلك سيكون احتفاء بقوة وإرادة المرأة في ليبيا بالرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.

وقالت إن «هذا اليوم المحدد سيكون له دلالاته الموضوعية ومبرراته المنطقية وتقديمه كمقترح لتخصيصه وعرضه على رئيس المجلس الرئاسي»، داعية إلى صياغة إستراتيجية وطنية لدعم وتمكين المرأة، حسبما نقلت عنها صفحة إدارة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وشددت اللافي على ضرورة العمل على تمكين المرأة في الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وأن يشارك في هذ الأمر «كل من يرى في نفسه تقديم ولو هدفا بسيطا في الاستراتيجية يفيد المرأة، وذلك بما يتوافق مع الخصوصية الليبية وينسجم مع المواثيق والاتفاقات الدولية ومع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة».

كما طالب الرجال بمساندة «التغيير الإيجابي لأجل سلام شامل مستدام للمرأة والرجل ولجميع الوطن الليبي».