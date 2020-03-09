«أجوكو» تعلن عن اكتشاف نفطي جديد بحوض سرت شمال غرب حقل البيضاء

شعار شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو». (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) اليوم الإثنين، عن اكتشاف نفطي جديد بحوض سرت يقع على بعد 50 كلم شمال غرب حقل البيضاء، وفق ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأوضحت الشركة أن الاكتشاف النفطي الجديد جاء بعد حفر «البئر الاستكشافية ض ض 1-47» التي تقع بمنطقة الامتياز (47) بحوض سرت النفطي التي تقع على بعد 50 كلم شمال غرب حقل البيضاء النفطي.

وأكدت شركة الخليج العربي للنفط أن الاختبارات الإنتاجية للبئر المستكشف بدأت في ديسمبر 2019، وانتهت في بداية مارس الجاري، مبينة أن البئر حققت إنتاجية «تصل إلى 400 برميل نفط يومياً، و68 ألف قدم مكعب من الغاز يومياً».