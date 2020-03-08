مقتل وإصابة 7 أشخاص في قصف على منطقة عرادة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 مارس 2020, 10:38 مساء

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين في قصف لقوات القيادة العامة على منطقة عرادة في طرابلس .

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