مقتل وإصابة 7 أشخاص في قصف على منطقة عرادة في طرابلس

أعلن المستشار الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة خمسة آخرين في قصف لقوات القيادة العامة على منطقة عرادة في طرابلس .
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