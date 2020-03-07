«تعليم الوفاق» تستعرض خطة العام 2020 في اجتماع غدا

وزير التعليم بحكومة الوفاق عماري زايد في اجتماع سابق للوزارة، 14 يناير 2020، (الإنترنت).

تستعرض وزارة التعليم بحكومة الوفاق خطة الوزارة للعام 2020 والأنشطة التي قامت بها خلال العام الماضي، وذلك في اجتماع تعقده غدا الأحد.

وتعقد الوزارة الاجتماع العادي الثالث لها للعام 2020 بمقر ديوان الوزارة عند التاسعة والنصف صباح غد، برئاسة وزير التعليم محمد عماري زايد، وبحضور وكلاء الوزارة ومديري المراكز و المصالح والهيئات والإدارات والمكاتب التابعة لها، حسبما ذكرت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع «فيسبوك»، السبت.

وسيتناول الاجتماع توصيات محضر الاجتماع السابق وما أنجز منها، واستعراض تقرير إدارة النشاط المدرسي ومصلحة التفتيش والتوجيه التربوي.

كما يتابع حزمة المنظومات المزمع إطلاقها من قبل مركز المعلومات والتوثيق، واستعراض مناشط مصلحة المرافق التعليمية استعدادا للفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى استعراض تقرير إدارة الشؤون الإدارية والمالية حول مباني الوزارة وتنظيم العاملين بالديوان وتوصياتها بالخصوص، وما يستجد من أعمال.