مؤسسة النفط: خسائر الإقفالات تسجل 2.7 مليار دولار

مقر المؤسسة الوطنية للنفط.

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الخميس، وصول خسائر «الإقفالات غير القانونية» للمنشآت النفطية إلى 2.708 مليار دولار، بعدما تراجع إنتاج الخام إلى 119 ألفًا و867 برميلًا يوميًا بحلول أمس الأربعاء.

وقالت المؤسسة في بيان، إن مستودعات التخزين في طرابلس وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية ما زالت تعاني نقصا في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية، حيث يتم تزويد مدينة طرابلس بالمحروقات من ميناء طرابلس مباشرة.

وأعلنت المؤسسة أن ناقلة ديزل تستعد للتفريغ في ميناء بنغازي اليوم، فيما يتوقع وصول ناقلة بنزين في وقت لاحق.

وعبرت المؤسسة الوطنية عن قلقها الشديد من نقص محتمل في الوقود خلال الأيام القادمة بعد فقدان الإنتاج المحلي، وإيقاف عمل مصفاة «الزاوية»، وعدم توافر الميزانيات الكافية للاستيراد.

ونشرت المؤسسة أحدث الأرقام المتعلقة بالمستودعات في ليبيا، إضافة إلى الشحنات القادمة، بهدف تمكين المواطنين من الإطلاع على مدى توافر الوقود في مناطقهم.