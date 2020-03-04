السفير الألماني يطلع صحفيين ليبيين على دور برلين في حل الأزمة الليبية

لقاء السفير الألماني مع صحفيين وممثلي قنوات ليبية في تونس. (بوابة الوسط)

اطلع السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفيتشا، خلال لقاء عقده مع عدد من الصحفيين يمثلون قنوات وصحفًا ووكالات أنباء ليبية، اليوم الأربعاء، على الدور الذي تقوم به بلاده في حل الأزمة الليبية.

وأكد السفير خلال اللقاء الذي عقده بالعاصمة التونسية أن «الخطة الألمانية تتمثل في دعم مسار حل الأزمة السياسية الذي تقوده الأمم المتحدة وتنطلق منه»، موضحًا أن ألمانيا «أخذت المبادرة وجمعت الأطراف الإقليمية والدولية المتدخلة في الشأن الليبي باعتبار ألمانيا ليست طرفًا في النزاع الليبي، وتحظى بقبول كل الأطراف المحلية والدولية».

وأضاف السفير أن لقاء برلين «كان ترجمة لهذه المكانة التي تحظى بها ألمانيا واستطاعت بالفعل الوصول إلى اتفاق وقعت عليه الأطراف الدولية الفاعلة في ليبيا، رغم أن بعض هذه الأطراف لم تلتزم ببنود الاتفاق ولا تزال تدعم الصراع في ليبيا»، منوهًا إلى أن الخارجية الألمانية تتابع مع البعثة الأممية وهذه الدول الالتزام بتطبيق الاتفاق.

وأكد السفير أن الدور الألماني في ليبيا لم يقتصر على الدعم السياسي فقط، مشيرًا إلى أن بلاده قدمت مساعدات إنسانية للنازحين وقدمت المساعدات الطبية ولقاحات الأطفال وساهمت في بناء مدارس ومصحات في مناطق ليبية مختلفة خلال الفترة منذ العام 2014 إلى الآن وبلغت قيمة الدعم الذي قدمته ألمانيا إلى ليبيا ما يقارب 300 مليون يورو.

يشار إلى أن برلين استضافت في 19 يناير الماضي مؤتمرًا دوليًّا جمع ممثلين وقادة نحو 12 دولة ومنظمة دولية معنية بليبيا، واتفق خلاله المشاركون على دعم خطة عمل أعدتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة إحياء العملية السياسية ودعم جهود تسوية الأزمة.