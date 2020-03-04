سرت للنفط والغاز: صيانة محطة كهرباء حقل الساحل بجهود ذاتية (صور)

أحد العاملين بشركة سرت لإنتاج النفط يجري صيانة بمحطة الكهرباء الفرعية الثانية بحقل الساحل (شركة سرت)

تمكنت فرق الصيانة بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من صيانة محطة الكهرباء الفرعية الثانية بمعمل الغاز في حقل الساحل، وإعادتها للتشغيل بعد تعرضها لحريق مطلع شهر فبراير الماضي.

ويعد حقل الساحل من الحقول المهمة في إمداد محطات توليد الكهرباء بحاجتها من الغاز الطبيعي، وتوقف الحقل يتسبب في فقد حوالي 40 مليون قدم مكعب من الغاز، حسب ما جاء بصفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ووصف مراقب حقل الاستقلال والحطيبة ورئيس فريق الصيانة محمد الحضيري، هذا الإنجاز بأنه كان يحمل تحدياً كبيراً في ضوء الظروف الراهنة، في ظل قلة الإمكانيات وعدم توفر قطع الغيار.

وأضاف أن الشباب عملوا حتى ساعات متأخرة من الليل في صيانة المحطة وتحوير ما يمكن تحويره، وإضافة القطع المطلوبة وصيانة المبنى الخاص بها بعد تعرضه للحريق ، مشيراً إلى أن الأضرار كانت جسيمة ، وكان من الصعب إرجاع المحطة للعمل مع عدم توفر قطع الغيار.

وأثنى الحضيري على شباب مجموعة صيانة حقول الغاز بحقل الساحل ومن الحقول الأخرى وشباب التشغيل بحقل الساحل على الدعم والتعاون حتى تم الانتهاء من أعمال الصيانة. واستغرق العمل أسبوعين واصل خلالها المختصون الليل بالنهار حتى تم الانتهاء من كافة الأعمال وتشغيل حقل الساحل بكامل قدرته التشغيلية.

عاملان بفريق الصيانة بشركة سرت لِإنتاج النفط أثناء صيانة محطة كهرباء حقل الساحل (صفحة الشركة على فيسبوك)

رئيس فريق الصيانة بشركة سرت لإنتاج النفط والغاز محمد الحضيري (صفحة الشركة على فسبوك)

جانب من معمل الغاز في حقل الساحل (شركة سرت لإنتاج النفط والغاز)