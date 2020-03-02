المصرف المركزي بالبيضاء يعتمد ميزانية مصرف التجارة والتنمية في 2019

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 09:21 مساء
اعتماد ميزانية مصرف التجارة والتنمية في 2019, 2 مارس 2020 (المصرف المركزي بالبيضاء)

اعتمد مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء، اليوم الإثنين، ميزانية مصرف التجارة والتنمية في 2019، والبيانات المالية الخاصة بالمصرف، خلال اجتماع ضم مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، الدكتور إدريس الأحيمر، ومدير عام مصرف التجارة والتنمية وسيم الزوي.

وتطرق الاجتماع، الذي عقد بمقر مصرف ليبيا المركزي بحضور مديري الإدارات، إلى المعايير الكافية والسلامة لمصرف التجارة والتنمية.

وناقش الأحيمر مع مسؤولي مصرف التجارة والتنمية قدرة المصرف على مواجهة أي مخاطر في المستقبل، كما تمت مناقشة جدول توزيعات الأرباح الذي تم اعتماده من قبل المصرف المركزي.

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