محكمة هولندية تقضي ببطلان دعوى شركة «بوش» بالحجز على حسابات «مليتة» للنفط

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 12:55 مساء
المنصة رقم 4 بحقل البوري البحري. (شركة مليتة للنفط والغاز)

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الأحد، أن محكمة أمستردام الهولندية قضت الخميس الماضي ببطلان دعوى شركة «بوش» بالحجز على حسابات «مليتة».

و«بوش»، هي إحدى الشركات المتعاقدة بالباطن مع المقاول الرئيسي «STX» المنفذ لمشروع خزان غزة العائم، وفق الصفحة الرسمية للشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشارت مليتة إلى أن الحكم صدر «ببطلان القضية المرفوعة، وعدم أحقية شركة بوش بالحجز على حسابات الشركة بعد عدة مداولات، وتقديم كافة المستندات والوثائق الضرورية، وتكليف مكتب محاماة قدير».

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ونوهت الشركة إلى مجهودات اللجنة المشكلة بهذا الخصوص، ودعم لجنة الإدارة ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرة أن هذا الحكم «انتصار جديد يضاف لصالح المؤسسة الوطنية للنفط وشركة مليتة للنفط والغاز».

وفي فبراير من العام 2017 دخل مشروع غزة العائم الخدمة، مع إعلان شركة مليتة تحميل أول ناقلة نفط من ميناء غزة النفطي العائم بحقل البوري شمال غرب طرابلس.

يشار إلى أن ميناء غزة وصل إلى موقعه في حقل البوري النفطي في مايو 2016 ليحل محل الخزان العائم القديم سلوق، بعد رحلة من حوض بناء السفن في جينهاي بكوريا الجنوبية مرورًا بالمحيط الهندي والبحر الأحمر، ثم البحر المتوسط.

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