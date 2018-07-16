«مليتة للنفط»: حفر بئرين جديدين بـ«المنصة 4 » لحقل البوري

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 12:44 مساء
المنصة رقم 4 بحقل البوري البحري. (شركة مليتة للنفط والغاز)

شرعت شركة مليتة للنفط في عمليات حفر بئرين جديدين لإنتاج النفط في «المنصة 4» بحقل البوري.

وتأتي هذه الخطوة التي أعلنت عنها الشركة أول من أمس في إطار استكمال تطوير الحقول البحرية المنتجة ، للمساهمة في رفع الإنتاج اليومي للبلاد، متوقعة نتائج إيجابية تسهم في زيادة انتاج الحقل وتحسين الجودة والقيمة التصديرية لخام البوري.

يذكر أن الشركة بدأت في الإعداد لعمليات الحفر بتجهيز المعدات و المرافق المساندة لعملية الحفر منذ شهر مارس الماضي.

ومن أبرز تلك العمليات صيانة وتجهيز الرافعة الرئيسية بـ«المنصة رقم 4»، للمشاركة في عمليات المناولة ورفع المعدات اللازمة لعمليات الحفر والتغليف، وفق الشركة.

ويقدر إنتاج حقل البوري بنحو 40 ألف برميل يوميا، وتديره شركة مليتة للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة «إيني» الإيطالية.

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