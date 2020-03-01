«مكافحة الأمراض»: إستلام البضائع من الصين لا يعرض الناس للإصابة بـ«كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إستلام البضائع من الصين لا يعرض الناس إلى إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، الذي تعد الصين بؤرة انتشاره عالميًا منذ اكتشف بها في ديسمبر الماضي.

وأكد المركز في بيان توضيحي، اليوم الأحد، إن إستلام البضائع من الصين آمن، معللًا ذلك بقوله «فيروسات كورونا لا تعيش لفترات طويلة على أسطح البضائع»، حسب ما نشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وكان المركز أكد في وقت متأخر السبت، عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا، وذلك بناءً على بيانات واردة من شبكة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، ومكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.