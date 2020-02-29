حصر للأجانب في بني وليد خوفا من تفشي «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 29 فبراير 2020, 09:54 صباحا
موظف بمركز مكافحة الأمراض يفحص شخصا للتأكد من مدى إصابته بفيروس كورونا. (أرشيفية: الإنترنت).

قامت لجنة مختصة بحصر أسماء الأجانب في منطقة تينيناي ببني وليد، وذلك لمراجعة حالتهم الصحية، خوفا من وجود إصابات بفيروس كورونا بينهم.

وتتولى اللجنة بالإضافة إلى حصر أسماء الأجانب إجراء الكشف الطبي لهم، وستستمر اللجنة في العمل في عدة مناطق داخل نطاق البلدية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)، اليوم السبت. 

وتضم اللجنة مديرية أمن بني وليد ومكتب الرعاية الصحية والأجهزة الأمنية بها ومكتب الحرس البلدي والقوى العاملة، وقد شكلت بقرار من عميد البلدية، وهي مستمرة في عملها لحصر الأجانب وتوثيق المعلومات الخاصة بهم لضمان حقوقهم ومتابعتهم من الناحية الصحية وتسهيل عمل الإجراءات الخاصة بهم.

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