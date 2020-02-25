ننشر أسماء ثلاثة أطفال أشقاء أصيبوا في قصف على بلدية أبو سليم

أعلن الناطق باسم وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أمين الهاشمي، أسماء الأطفال المصابين الذين سقطوا نتيجة قذائف على بلدية أبو سليم.
وبحسب الهاشمي فإن القذائف خلفت 5 مصابين بينهم ثلاثة أطفال من أسرة واحدة هم أحمد حرب على البوزدي 10 سنوات، أصيب بشظايا على مستوى القلب ويحتاج لعملية مستعجلة، وشقيقيه ريم 15 سنة مصابة في القدمين، وأيهم 7 سنوات مصاب في الوجه.
«صحة الوفاق»: خمسة مصابين بينهم ثلاثة أطفال جراء سقوط قذائف على بلدية أبو سليم
وأوضح الهاشمي أن الأطفال الثلاثة نقلوا إلى مستشفى الحوادث أبوسليم لتلقي العلاج اللازم.