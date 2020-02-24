شركة مليتة للنفط تعلن وقف حركة الطيران أو جلب المستخدمين الأجانب خوفا من كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 فبراير 2020, 10:45 مساء

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، إيقاف حركة الطيران وجلب المستخدمين الأجانب من جميع الدول بشكل كامل إلى حين إشعار آخر، بعد التطورات الأخيرة بخصوص انتشار فيروس كورونا في بعض الدول ومنها إيطاليا.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، أن القرار يأتي حرصاً من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة إدارة الشركة على صحة وسلامة جميع العاملين بجميع المواقع.

وشددت على أنه عند الحاجة سيتم الاستعانة بالكوادر الليبية العاملة في المواقع الأخرى، لتغطية النقص المتوقع نتيجة مغادرة بعض العاملين الأجانب.

وقالت إدارة الشركة إنها بشكل كبير على وعي وتفهم جميع المستخدمين في كافة المواقع لهذه الظروف، إلى أن تنجلي هذه الأزمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
ضبط 84.200 ألف قرص هلوسة قادمة ضمن شحنة سيارات بميناء الخمس
ليبيا
ماذا قال باشاغا عن المخابرات والميليشيات والفساد في الداخلية؟
ليبيا
إيران: ارتفاع وفيات فيروس كورونا المستجدّ إلى 8 أشخاص
دولى
روسيا تنفي التخطيط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا
ليبيا
كاتب روسي يؤكد أهمية ليبيا لمصالح روسيا الجيوسياسية والاقتصادية
ليبيا
باشاغا لـ«بلومبرغ»: إذا طلبت واشنطن قاعدة في ليبيا فلن نمانع
ليبيا
«بي بي سي»: جراح «الأخطاء القاتلة» الممنوع في بريطانيا يعمل بمصراتة
ليبيا
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الطريقة المثالية لتطهير اليدين