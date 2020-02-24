شركة مليتة للنفط تعلن وقف حركة الطيران أو جلب المستخدمين الأجانب خوفا من كورونا

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، إيقاف حركة الطيران وجلب المستخدمين الأجانب من جميع الدول بشكل كامل إلى حين إشعار آخر، بعد التطورات الأخيرة بخصوص انتشار فيروس كورونا في بعض الدول ومنها إيطاليا.

ولفتت الشركة في بيان اليوم، أن القرار يأتي حرصاً من مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ولجنة إدارة الشركة على صحة وسلامة جميع العاملين بجميع المواقع.

وشددت على أنه عند الحاجة سيتم الاستعانة بالكوادر الليبية العاملة في المواقع الأخرى، لتغطية النقص المتوقع نتيجة مغادرة بعض العاملين الأجانب.

وقالت إدارة الشركة إنها بشكل كبير على وعي وتفهم جميع المستخدمين في كافة المواقع لهذه الظروف، إلى أن تنجلي هذه الأزمة.