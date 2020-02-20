دبلوماسي روسي: مستعدون لخطوات مشتركة مع إيطاليا في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 20 فبراير 2020, 01:40 مساء
سفير روسيا لدى روما، سيرغي رازوف، (أرشيفية: الإنترنت)

أبدى سفير روسيا لدى روما، سيرغي رازوف، اليوم الخميس، استعداد بلاده لتبني خطوات مشتركة مع إيطاليا بشأن استقرار الوضع في ليبيا.

وأضاف رازوف: «نتفهم اهتمام إيطاليا باستقرار الوضع في ليبيا، وستستمر الاتصالات بين البلدين للوصول إلى هذا الهدف»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن كلمة السفير في الندوة «الإيطالية ـ الروسية» التي نظمت في ميلانو.

وأمس الأربعاء، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، «الأطراف المؤثرة في ليبيا إلى تشجيع الأطراف الليبية للجلوس على طاولة الحوار»، مشيرا إلى أن هذا الحوار «يجب أن يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي».

وفي 12 فبراير الماضي، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2510 بموافقة 14 عضوا، وامتناع روسيا عن التصويت، الذي يدعم تحقيق وقف إطلاق نار دائم وغير مشروط في ليبيا، كما يشدد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
لاعبات كرة قدم يتحدين المجتمع في سورية ويحصدن البطولة
منوعات
أبرز تصريحات سلامة عن وقف إطلاق النار وحوار الأطراف الليبية في المسارات الثلاثة
ليبيا
صلاة الفجر.. مظهر الاحتجاج الجديد في فلسطين ضد «صفقة ترامب» و«تهديدات إسرائيل»
عربى
اختيار 7 من 13 عضوا يمثلون «النواب» في «حوار جنيف» والبقية تختارهم دوائرهم
ليبيا
«إدارة القضايا الليبية»: هيئة تحكيم دولية ترفض دعوى شركة تركية تطالب بتعويض 95 ...
ليبيا
الحلو: ليبيا غارقة في أزمة اقتصادية مستفحلة مع تزايد نقص الخدمات الأساسية
ليبيا
بوريل يوضح تفاصيل مهمة المراقبة الأوروبية الجديدة قبالة ليبيا
ليبيا
ترامب: التدخل الأجنبي المستمر في ليبيا يزيد الوضع سوءا
ليبيا
وليامز: هذا ما يميز مؤتمر برلين عن المحاولات السابقة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
الصحافة الليبية بعد ثورة فبراير: ازدهار مفاجئ ثم تراجع كبير أمام «السوشيال ...
ليبيا
«17 فبراير» في عيون الليبيين: تعثرت الثورة .. وبقيت أحلام البسطاء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: أطعمة تبطئ نمو السرطان