دبلوماسي روسي: مستعدون لخطوات مشتركة مع إيطاليا في ليبيا

سفير روسيا لدى روما، سيرغي رازوف، (أرشيفية: الإنترنت)

أبدى سفير روسيا لدى روما، سيرغي رازوف، اليوم الخميس، استعداد بلاده لتبني خطوات مشتركة مع إيطاليا بشأن استقرار الوضع في ليبيا.

وأضاف رازوف: «نتفهم اهتمام إيطاليا باستقرار الوضع في ليبيا، وستستمر الاتصالات بين البلدين للوصول إلى هذا الهدف»، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن كلمة السفير في الندوة «الإيطالية ـ الروسية» التي نظمت في ميلانو.

وأمس الأربعاء، دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، «الأطراف المؤثرة في ليبيا إلى تشجيع الأطراف الليبية للجلوس على طاولة الحوار»، مشيرا إلى أن هذا الحوار «يجب أن يرتكز على قرارات مجلس الأمن الدولي».

وفي 12 فبراير الماضي، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2510 بموافقة 14 عضوا، وامتناع روسيا عن التصويت، الذي يدعم تحقيق وقف إطلاق نار دائم وغير مشروط في ليبيا، كما يشدد على أهمية تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين.